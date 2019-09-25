محكمة بالرياض تحكم لعامل ادعى على شركته بـ 7600 ريال.. ثم تلزمه بدفع بـ 171 ألف ريال للشركة

ألزمت المحكمة العمالية في الرياض شركة بدفع تعويض لعامل على كفالتها بملغ 7600 ريال حق أجر شهري عن فترة قضاها في العمل، كما قضت بألزام العامل بدفع تعويض بمبلغ 171 ألف ريال مقابل إنهاء العقد دون سبب مشروع.

وقالت المحكمة في منطوق الحكم أنه تبين للمحكمة أن للمدعي حق في أجر الشهر المذكور بأجرة شهرية قدرها 7600 ريال، كما أن للمدعي عليه حق في التعويض عن بقية مدة العقد ومدتها 22 شهراً و 16 يوماً، وقدره 171253.33 الف.

وقررت المحكمة بناء على الحكم اجراء المقاصة القضائية، حيث أن المدعي يستحق مبلغ 7600 ريال فتخصم من قيمة التعويض المستحق للمدعي عليه فيصبح بعد الخصم المستحق على المدعي للمدعي عليه مبلغ 16353.33.