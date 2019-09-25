رعاية المسنين بالرياض تحتفي باليوم الوطني



احتفت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ89، بحضور المدير العام لفرع الوزارة بالرياض يوسف مسفر السيالي، ومديري الفروع الإيوائية وعدد من مديري العموم ومنسوبي الوزارة ونخبة من الإعلاميين والفنانين والممثلين والمهتمين بالشأن الاجتماعي. وأوضح مدير دار الرعاية الاجتماعية بالرياض سلطان ظافر الشهري، أن هذا الاحتفال يُجسّد مشاعر الحب والولاء التي يكنها منسوبو ومقيمو الدار للقيادة الرشيدة، ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده بمناسبة الذكرى الـ89 لتوحيد المملكة، مثمنة اهتمام مقام الوزارة وما تجده من عناية خاصة من القيادة الرشيدة. بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها أحد كبار السن من منسوبي الدار، ثم كلمة المقيمين بالدار عبروا خلالها عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية والتاريخية السعيدة. من جانبه، ألقى المدير العام لفرع الوزارة بالرياض كلمة بهذه المناسبة عبّر فيها عن سعادته بهذه المناسبة التي جمعته بهذه الفئة الغالية من المجتمع، مقدما شكره للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من بذل وعطاء ورعاية لهذه الفئة الغالية، وتسخير كافة السبل التي تمكنهم من العيش بسلام وصحة وطمأنينة. بعد ذلك استمع الحضور والمشاركون إلى قصيدة للشاعر رافع العمري عبر فيها عن فخره واعتزازه بالوطن قيادة وشعبا، وعن البطولات التي سطرها أبطال الحد الجنوبي وكل من يذود عن هذه الأرض الطاهرة. وتخللت الاحتفال عروض الفرقة الشعبية للعرضة السعودية ، والتي شارك وتفاعل معها المسنون والمقيمون بالدار.

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