اليوم الوطني / وزارة التعليم تقيم عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني تحت عنوان "جادة الوطن"



الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

أقامت وزارة التعليم على هامش احتفالاتها باليوم الوطني للمملكة , عدداً من الفعاليات المفتوحة للجمهور، تحت عنوان "جادة الوطن".

وضمت الفعاليات مسرحاً للطفل يفسح المجال لتنمية روح الإبداع لدى الصغار للتعبير عن فرحتهم بوطنهم والانتماء له والولاء لقيادته، ومرسماً حراً يوفر مساحة للأعمال الفنية الوطنية، وإثراء المكان بلوحات معبرة عن تنمية الوطن، كما شملت الأعمال التطوعية، والكشفية، والمراسم المفتوحة، والخط العربي، بالإضافة إلى فعاليات الركن الرياضي والعلمي.

// انتهى //

18:18ت م

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