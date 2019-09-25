السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يستقبل مدير السعودية اليوم مكافحة المخدرات



حائل 26 محرم 1441الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني يرافقه كل من مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لشؤون العسكريين العميد محمد بن عبدالعزيز الحقباني ومدير مكافحة المخدرات بمنطقة حائل العميد سلوم بن مسعد النفيعي .

وفي مستهل اللقاء نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على أمن الوطن وحماية شبابه من آفة المخدرات بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .

وأشاد سموه بجهود رجال مكافحة المخدرات بمناطق المملكة ومنطقة حائل وماتم إنجازه في حائل من القبض على أحد أكبر المروجين للمخدرات بالمنطقة وحرص رجال مكافحة المخدرات على التضحية بأنفسهم في سبيل حماية الوطن والمجتمع .

من جهته أعرب مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني عن شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل وسمو نائبه للمساندة والتشجيع المستمر لرجال مكافحة المخدرات بالمنطقة والذي مكن بفضل من الله من تسجيل الانجاز تلو الانجاز ولله الحمد ، سائلاً أن يحفظ المولى القدير أمن الوطن ويديم الرخاء والحياة الكريمة لأبنائه ، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة لرجال مكافحة المخدرات بالمنطقة الذين تعرضوا لإصابات نتيجة تبادل إطلاق النار خلال القبض على أحد مروجي المخدرات .

//انتهى//

17:47ت م

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