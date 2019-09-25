السعودية | ملتقى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يواصل عقد جلساته

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واصل ملتقى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم عقد جلساته لإبراز الخدمات المقدمة خلال موسم الحج ١٤٤٠هـ في الحرمين الشريفين التي حملت عنوان “التميز المؤسسي في الخدمات المقدمة ومواكبة الرؤية ٢٠٣٠”

وتحدث في الجلسة الأولى للملتقى كل من الوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية الدكتور عبدالرحمن الخطابي، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير نايف المطرفي، ومدير عام الإدارة العامة لتحقيق الرؤية سطام المطرفي عن رؤية وأهداف الرئاسة العامة والهيكل التنظيمي الجديد للرئاسة

وأوضح الخطابي أن الرئاسة وضعت خطة استراتيجية طويلة الأمد تتوافق مع رؤية المملكة 2030، والاستفادة من البحث العلمي والدراسات والتقنيات الحديثة لتطوير الخدمات وتسهيل أداء الشعائر الإسلامية بالحرمين الشريفين، وتقديم عمل منظم مخطط له لتكون الخدمات متميزة انطلاقاً من قيمة حسن الإفادة والوفادة، وحسن خدمة ضيوف الرحمن،

وأكد أن التميز يأتي بتمكين فريق العمل بالدعم والتطوير والتدريب والابتعاث وتبني الإبداع والابتكار لتحقيق أهداف الرئاسة والتي من ضمنها الهداية والدعوة والإرشاد وتميز وجودة الخدمات وتميزها والاستفادة من البحث العلمي والتقنيات في ظل التكامل والتناغم ما بين إدارات الرئاسة على الإدارات التركيز على الأهداف الاستراتيجية لنبقى متميزين، ونحقق تطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله.

وبين الخطابي أن جائزة التميز للرئاسة جاءت لنشر ثقافة التميز بين منسوبي الرئاسة وهي تحظى باهتمام مباشر من قبل الرئيس العام، فهذه وأن الجائزة والتغيير التنظيمي ستحقق ما تسعى إليه الرئاسة العامة بإذن الله.

من جانبه أفاد نايف المطرفي أن تطبيق معايير الجودة بالرئاسة العامة سوف تحقيق الآمال وتفوق التطلعات، ومن بين هذه المعايير تطبيق الرئاسة في جائزتها للتميز لمعايير جائزة الملك عبدالعزيز للتميز، مشيرا إلى أن الرئاسة تنفذ البرنامج ثم يقاس ويحسن ويعاد تنفيذه وهكذا تسير الدائرة وفق نظام له معايير لقياس الأداء، فالرئاسة بيئة خصبة للتميز وخير دليل تقدم ١٠٠ موظف وموظفة من منسوبيها لجائزة التميز العام الماضي، وحصولها على شهادة الايزوا واهتمامها بالتدريب والتطوير والابتعاث.

أما سطام المطرفي فتحدث عن كيفيه مشاركة الجهات الحكومية في برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن

وقال: أي جهة حكومية تستطيع المشاركة باي مبادرة لديها ونحن في الرئاسة العامة نرحب بذلك والخطة لدينا تحوي ٥٩ مبادرة، المبادرة الواحدة تحتوي على عدد كبير من المشاريع، ومن بين هذه المبادرات خمس مبادرات في برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهي تطوير منظومة متكاملة لخدمات الارشاد المكانية والزمانية في الحرمين الشريفين والأماكن المحيطة بها، وتجهيز البنية التقنية لتطوير خدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي في إدارة الحشود والإرشاد المكاني والزماني، وتطوير فاعلية استخدام المساحات والخدمات داخل الحرمين من خلال التقنية، وتطوير الرسالة الإعلامية للحرمين باللغات المتعددة، وتطوير معارض ومكتبات ومكانة الحرمين الشريفين، وجميع هذه المبادرات خرجت وفق خطة استراتيجية شارك فيها جميع منسوبي الرئاسة.