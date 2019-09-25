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فيديو.. 3 حالات اختناق في حريق محلات بيوت الشعر بحفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
نشب مساء أمس الثلاثاء حريق في محلات لتفصيل الخيام وبيوت الشعر في محافظة حفر الباطن والتي تقع على طريق الكويت، وتسبب الحريق بإغلاق كامل للطريق من قبل الجهات الأمنية.
وفي تصريح لـ “متابعات الخليج 365” ذكر المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية تلقت بلاغًا من مواطن يوم أمس عن حريق بمحلات بيوت الشعر بحفر الباطن بالقرب من مستشفى الولادة والأطفال وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعاف والقيادة الميدانية للموقع وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لثلاث حالات اختناق بالموقع حالتهم مستقرة ولم يتم إسعاف أي حالة للمستشفى.
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