بث مباشر.. انطلاق أول رائد فضاء إماراتي نحو المحطة الدولية

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

تنطلق رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري نحو محطة الفضاء الدولية اليوم لتتوج الجهود الإماراتية المبذولة في بلوغ هدفها المنشود ضمن برنامجها للصناعة الفضائية والذي اعتمد على رؤية قيادية ثاقبة تتمثل في عدم انتظار المستقبل.

وجاءت خطوة إرسال رائد الفضاء الإماراتي بعدما كانت الإمارات قد بدأت تنفيذ خطة استثمارية محكمة قبل عدة سنوات في تقنيات الجيل الرابع من الثورة الصناعية وفي مقدمتها قطاع الفضاء والذي أهلها لدخول هذه الصناعة بقوة.

وسيقضي هزاع المنصوري 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية، ومن المقرر أن تبدأ الرحلة من محطة بايكونور الفضائية عند الساعة الخامسة و56 دقيقة مساء بتوقيت الإمارات، والوصول سيكون عند منتصف الليل، أما فتح بوابة المركبة إلى محطة الفضاء الدولية فسيكون بعد ساعتين من التحام المركبة وذلك للتأكد من إجراءات السلامة.

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وبحسب المعلومات الصادرة؛ فإن هزاع المنصوري سيجري خلال مهمته 16 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، منها وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس ووكالة الفضاء الأوروبية، بينها 6 تجارب على متن محطة الفضاء الدولية لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي أجريت على سطح الأرض ودراسة مؤشرات حالة العظام والاضطرابات في النشاط الحركي والتصور وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، إضافة إلى ديناميات السوائل في الفضاء وأثر العيش في الفضاء على البشر وتجربة النخلة في الفضاء.

ويتكون الطاقم الرئيسي لمهمة الوصول إلى محطة الفضاء الدولية من كل من رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا ورائدة الفضاء الأميركية جيسيكا مير، فيما يتضمن الطاقم البديل للمهمة سلطان النيادي وسيرغي ريزيكوف وتوماس مارشبيرن.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد أجرى اتصالًا هاتفيًا برائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، اطمأن خلاله على استعداداتهما لإتمام رحلتهما التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية وإنجاز مهمتهما الوطنية.

وقال ولي عهد أبو ظبي لرواد الفضاء الإماراتيين إنه من خلال مهمتكما التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية تدخل خلالها البلاد مرحلة نوعية مهمة في تاريخ نهضتها التنموية الحضارية، موضحًا أن الإمارات تسعى إلى تحقيق إنجازات نوعية من خلال عقول أبنائها وكفاءاتهم وفي مجال الفضاء والاستعداد للمستقبل، ومشيرًا إلى أن أبناء الإمارات أثبتوا دائمًا أنهم على قدر المسؤولية والثقة.









