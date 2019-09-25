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رئيس العراق: استهداف السعودية أمر خطير
متابعات الخليج 365 - متابعة
بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى المملكة، جدد الرئيس العراقي برهم صالح إدانته للهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.
وقال الرئيس العراقي إن أمن الخليج حيوي للعراق مؤكدًا أن أمن المملكة من أمن العراق والخليج.
ولفت صالح إلى أن الإرهاب يستغل الفراغات السياسية والأمنية داعيًا إلى العمل على ملئها.
وفي وقت سابق اليوم أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أن أولويات بلاده الحفاظ على الأمن الإقليمي وتعزيز استقرار المنطقة.
وأشار الحكيم إلى أن العراق يعمل على تحسين علاقاته مع جيرانه وفق برنامج رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.
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