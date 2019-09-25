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شاهد.. جيب شاص تدفع حافلة تعطلت في سيول عمان
متابعات الخليج 365 - متابعة
وثق مقطع فيديو نشره حساب مركز طقس العرب على تويتر، موقفًا رائعًا بين قائد مركبة من نوع جيب شاص وحافلة ركاب، حيث تعطلت الحافلة بعدما غمرتها مياه الأمطار والسيول الناتجة عن إعصار هيكا.
وقام قائد الجيب بدفع الحافلة من الخلف لمساعدتها على الخروج من الماء.
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