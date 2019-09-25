المراعي تطلق خطها الجديد بالتعاون مع جوجل

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت شركة المراعي مؤخرًا خطها العربي واللاتيني الجديد في حفل أقيم بهذه المناسبة في مدينة دبي بحضور كل من جمال بن حويرب المستشار الثقافي لحكومة دبي وإبراهيم آل زاير رئيس الجمعية السعودية للخط العربي ومصمم الخط، التيبوغرافي العالمي مراد بطرس وعدد من الإعلاميين والمعنيين بتصور الخط العربي.

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وقال عبدالله العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في شركة المراعي، “إن الشركة تسعى من خلال هذا الخط إلى تأكيد الهوية البصرية للشركة والتعبير عن قيم العلامة التجارية، حيث يضيف الخط ملمحًا جديدًا يؤكد تفرد علامة المراعي.

وأضاف العتيبي: “إن الشركة تتيح الخط للتحميل مجانًا بالتعاون مع شركة جوجل، لأغراض التطوير والتصميم والاستخدام الشخصي، دعمًا من الشركة للمصممين والتيبوغرافيين العرب، مؤكدًا أن دعم المواهب هو أمر رسخته المراعي وتعمل عليه من خلال مبادرتها لدعم المواهب العربية.

من جانبه قال مصمم الخط التيبوغرافي العالمي مراد بطرس: “لقد عملنا مع فريق كبير من المصممين عندما كلفنا من قبل المراعي لتطوير هذا الخط، وقد حرصنا خلال عملنا أن نخرج عملًا متميزًا يضيف إلى تميز المراعي باعتبارها من كبريات شركات الأغذية في العالم. وأضاف: “تم تطوير الخط في ٤ أوزان مختلفة باللغتين العربية والإنجليزية”.