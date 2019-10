منتدى مسك العالمي يوحد صوت الشباب في 70 دولة من أجل التنمية المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

دعا منتدى شبابي عقدته مبادرة منتدى مسك العالمي في نيويورك الاثنين الماضي، بمشاركة 255 شابا وشابة من 70 دولة حول العالم، إلى ضرورة التأثير على قطاعات الأعمال بإجراء موازنة بين الأرباح والمقاصد الخيرية، والأخذ بحلول من شأنها التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

وتحدث خلال المنتدى الشبابي 47 رائدا من قادة الأعمال الناشئة وصانعي التغيير من مختلف أنحاء العالم، عن أهمية إحداث تغييرات حقيقية في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، ودور الرياضات في قيادة تغييرات واسعة، إلى جانب تحمل المسؤولية الشخصية عن التغيير إلى الكيفية التي يمكن بها تحفيز الشركات المسؤولة اجتماعيا بهدف إيجاد تأثير حقيقي على أرض الواقع.

وفي حين شهد المنتدى ورش عمل أجراها البنك الدولي وعدد من الجهات عن كيفية تحقيق نجاح ريادة الأعمال ودفع التغيير من خلال المؤسسات الاجتماعية، شهدت الجلسات مطالبات تنموية، حيث دعت الرئيس التنفيذي لشركة «شيبسافير» فيكتوريا الونسوبيريز إلى منح الشباب فرصة أكبر للوصول إلى التقنيات الجديدة.

وقال خبير الاستدامة الرئيس التنفيذي السابق لشركة يونيلفر المؤسس المشارك ورئيس «إيماجين» بول بولمان إن هناك عددا متزايدا من رواد الأعمال الشباب الذين قدموا خبراتهم وإلهامهم للجمهور، واكتسبوا الثناء من القادة، مبينا أن الجيل الجديد سيغير العالم إذا تم منحهم الفرصة، وأنه بدلا من إعطائهم مقعدا على الطاولة فقط ينبغي إعطاؤهم الطاولة.

فيما قدم أسطورة كرة القدم تييري هنري كلمة حول كيفية توسيع نطاق الوصول إلى التعليم، مستعرضا خبرته التدريبية الخاصة.

من جانبها وجهت الشابة السعودية رزان العقيل كلمة للشباب في العالم، تدعوهم إلى تحمل المسؤولية نحو التغيير للأفضل، قائلة «يجب أن يكون كل فرد في جميع أنحاء العالم مسؤولا عن نمط حياته، ولا يمكننا رؤية التغيير إذا لم نكن جزءا منه».

وأشار البرازيلي إزيكيل فيدانا دا روزا مؤسس «بايبي» إلى ضرورة تركيز رواد الأعمال وصانعي التغيير على حلول بسيطة وعرض طرقهم الخاصة للنجاح وتوجيه الآخرين، مضيفا «أعتقد أن التحدي الذي يواجهنا هو أن الحياة تتمثل في إيجاد هدف، ولا بد أن تكون لدينا مهمة لفعل الخير».

إلى ذلك قدم فريق كرة القدم السعودي للسيدات عرضا حول كيفية تأثير الرياضة بشكل كبير، مؤكدا أن للأندية الرياضية منذ القدم مساهمة في جمع الفرق والعائلات لتحسين الصحة وإشراك المجتمعات بشكل كامل مع أهداف التنمية المستدامة.

وتستند آلية الفكرة إلى مبدأ التشجيع على صفة «المبادرة» بالتنفيذ وتشجيع من حولنا إلى العمل في ذات الأمر، ليحدث فرقا في مستقبلنا ويلهم الآخرين لفعل الشيء ذاته، مما سيشكل سببا قويا لإحداث التغيير في عالمنا.

