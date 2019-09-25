الثقافة تحرك صناعة الفلكلور الشعبي بمسابقة مليونية للمواهب الوطنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مع اتجاه المملكة إلى تنويع مصادر دخلها، وتأسيس صناعات فنية وثقافية، وتمكين المواهب الوطنية، أطلقت وزارة الثقافة أمس مسابقة الفلكلور الشعبي عبر ثلاثة مسارات محددة وبجوائز تصل إلى مليون ريال، وذلك لتحريك صناعة الفلكلور بكل أبعادها وتحفيز الناشطين في هذا المجال للعمل والإنتاج، ليكون مجالا منتجا ومؤثرا في دائرة الاقتصاد الوطني.

وتأتي المسابقة ضمن المشروع الوطني لتوثيق التراث غير المادي في المملكة الذي يهدف لحصر جميع أوجه التعبير الشفهي والأدائي التي تتميز بها المناطق بتنوع ثقافاتها، حيث تملك المملكة ثراء حضاريا يتمثل في الرقصات الشعبية والمرويات الشفهية، والتي تعبر في مجموعها عن عمق ثقافي وطني يستحق الاهتمام به وإبرازه، وتترجم المسابقة اهتمام المملكة بتراثها واعتزازها بهويتها وتاريخها العريق، وذلك انطلاقا من رؤية المملكة 2030 التي أكدت في محاورها الرئيسة على العمق الحضاري للمملكة وضرورة الاعتزاز بالهوية الوطنية.

وتأتي المسابقة لخدمة هذا الاتجاه عبر إحياء الفلكلور الشعبي وتحفيز جميع أفراد المجتمع بالمملكة للمشاركة في تسجيل كنوز الفلكلور الشعبي بفيديو أو مقطع صوتي في ثلاثة مسارات محددة، وتستمر شهرين يتم خلالها استقبال مشاركات المتسابقين من كل شرائح المجتمع عبر منصة الكترونية متخصصة وبمجموع جوائز مليون وخمسين ألف ريال، بواقع 350 ألف ريال لكل مسار من مساراتها الثلاثة، بحيث يفوز في كل مسار 10 فائزين. ويتم استقبال المشاركات عبر رفعها من المتسابق على المنصة الالكترونية: https:/‏/‏engage.moc.gov.sa/‏folklore في مسارها المخصص، وذلك بصيغة فيديو أو مقطع صوتي، بحسب متطلبات المسار.

وتهدف الوزارة من تنظيم المسابقة إلى تكوين قاعدة بيانات شاملة للفلكلور الشعبي السعودي ضمن مشروعها لتوثيق التراث الوطني غير المادي بتجلياته وأنواعه كافة.

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مسارات المسابقة وطريقة المشاركة

الرقص الشعبي

تسجيل رقصة شعبية تشتهر بها منطقة من مناطق المملكة، ولها امتداد زمني وتاريخي، سواء كانت رقصة مشهورة أو غير مشهورة، مع ذكر معلومات عنها ووصف لها.

يكون التسجيل؛ إما تسجيل فيديو للرقصة، أو تسجيل فيديو لمتحدث يصف الرقصة، أو بتسجيل صوتي يحتوي على وصف دقيق للرقصة.

الموسيقى الشعبية

تسجيل لحن موسيقي أو إيقاعي تشتهر به منطقة من مناطق المملكة، وله امتداد زمني وتاريخي، باستخدام آلات موسيقية شعبية أو بدونها

ذكر معلومات عن هذا اللحن أو الإيقاع ومناسبات استخداماته »مثل: الحداء، السامري، المسحوب... الخ«.

تسجيل الأدوات الموسيقية الشعبية »مثل: المزمار، السمسمية، العود... الخ« وعزف ألحان شعبية قديمة مع ذكر معلومات عن الأداة واللحن المستخدم.

يكون التسجيل؛ إما تسجيل فيديو أو صوت للحن أو الإيقاع أو العزف، أو بتسجيل فيديو لمتحدث يصفها.

الحكايات والأساطير الشعبية

تسجيل المرويات الشفهية الشعبية التي تأتي في قالب سردي واضح المعالم، ولها امتداد تاريخي وجغرافي في منطقة من مناطق المملكة، سواء كان لها جذور واقعية أو أسطورية.

يكون التسجيل بالفيديو أو بمقطع صوتي يذكر المتحدث فيه سردا كاملا للحكاية أو الأسطورة الشعبية مع ذكر معلومات عن مناسبتها - إن وجدت - وامتدادها الجغرافي وتاريخها.

لماذا الفلكلور الشعبي؟