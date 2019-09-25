وظائف برتبة جندي في حرس الحدود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود برتبة جندي أمن ودوريات بحرية للعمل في المناطق البحرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة أبشر - التوظيف من العاشرة صباحا، الموافق 30/1/1441هـ حتى العاشرة صباح الخميس 4/2/1441هـ.