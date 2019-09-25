«شتاء طنطورة» يعود إلى العلا برحلة عبر الزمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - العلا

بعد نجاح موسمه الأول 2018 يعود مهرجان «شتاء طنطورة 2019» العالمي الثاني إلى العلا مجددا تحت شعار «رحلة عبر الزمن في موقع تاريخي خالد» وأربعة محاور للفعاليات تشمل إعادة تجسيد التراث، واحة الثقافة، المغامرة والاكتشاف، الملاذ، وذلك للاحتفال بالفنون والثقافة والتراث والتاريخ في منطقة العلا التاريخية.

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وتبدأ فعاليات المهرجان 19 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 7 مارس 2020، ويدعو المهرجان عشاق الفنون والثقافة من حول العالم للاستمتاع بمجموعة من العروض والفعاليات والتجارب الثقافية والفنية والتراثية الغنية ضمن أجواء «محافظة العلا» التاريخية، والتي تحتضن «الحجر» أو ما يعرف «بمدائن صالح» وهو أول المواقع المسجلة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في المملكة.

ويضم موسم هذا العام مشاركة فنانين عالميين على مسرح مرايا المميز أبرزهم انريكي إيغليسياس وليونيل ريتشي وعمر خيرت وياني، لتأدية أنماط فنية مختلفة، كما يحتضن فعاليات جاذبة أخرى كالأسواق التراثية جنبا إلى جنب مع المناطق المخصصة للعلامات التجارية العالمية الراقية، ويمكن للزوار القيام بجولات ضمن المواقع التاريخية العريقة، والتي تمتد جذورها إلى نحو 2000 عام، والاستمتاع بتجربة فريدة تنقل الزائر برحلة عبر الزمن بواسطة تكنولوجيا الواقع الافتراضي.

ويستلهم «شتاء طنطورة» من التقاليد العريقة والملهمة لمحافظة العلا التي كانت تحتفي تاريخيا بمواسم تغير الفصول، حيث يعد البرنامج احتفالا ببدء موسم الشتاء، ويتيح للزوار التمتع بالجوهر الحقيقي للمحافظة، وذلك بدءا من أسواقها التراثية والمتنوعة، وصولا إلى عروض الأداء المحلية.