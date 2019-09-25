، انتخاب "نواف بن محمد" نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى ،

محمد بن مسعود - الدمام - فاز الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد اليوم في الدوحة وتم خلاله إعادة انتخاب سيباستيان كو رئيساً للمنظمة الدولية بالتزكية لولاية ثانية من أربعة أعوام.

وتم خلال الاجتماع انتخاب 4 نواب للرئيس هم الكولومبية خيمينا ريستريبو والأوكراني سيرغي بوبكا النجم السابق لرياضة القفز بالزانة، وجيفري غاردنر من جزيرة نورفولك، بالإضافة إلى الأمير نواف بن محمد، إذ أتت الانتخابات قبيل انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها الدوحة بين 27 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل.

وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد البريطاني "كو" البالغ من العمر 62 عاماً بالإجماع (203 أصوات من أصل 203)، علماً بأنه كان المرشح الوحيد.