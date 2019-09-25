، للمرة الثانية.. رئيس مركز السّهي يجتمع مع لجان تنظيم اليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض التجهيزات النهائية لحفل غدٍ الخميس

ترأَّس رئيس مركز السهي، عبد الله بن أحمد السهلي، الأربعاء، اجتماعه الثاني مع اللجان المنظمة لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

حضر الاجتماعَ رئيسُ بلدية السهي، ثامر بن محمد المالكي، ورئيس المجلس البلدي، إسماعيل بن يحيى الصميلي، ومُمثلو الدوائر الحكومية بالمركز، بمشاركة مكتب تعليم صامطة، والقطاع الصحي الجنوبي.

واستعرض "السهلي" التجهيزات النهائية للحفل الذي ينطلق مساءَ غدٍ الخميس بشاطئ السهي.

واستعرض رئيس البلدية، ثامر المالكي، فعاليات الحفل، وآخِر الاستعدات لها ومناقشة جميع المُنظِّمين حولها.

وأكد "السهلي" أهمية الظهور باحتفالٍ يليق بهذه المناسبة الغالية على وطننا الغالي جميعًا، داعيًا المولى -عز وجل - التوفيقَ والسَّداد لكل اللجان العاملة بالحفل.