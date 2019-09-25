، "البارقي" مهندس "القلب".. مثَّل المملكة وخدم الطب ونال الوسام الملكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تخصص في القسطرة وحصد أولويات التميز

توّج اللواء الطبيب محمد بن علي بلغيث البارقي استشاري أول لأمراض القلب والقسطرة بمدينة الملك عبد العزيز الصحية بوزارة الحرس الوطني، مسيرته، بصدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنحه وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة؛ لتميزه في مجال الطب، وحصوله على عدة جوائز عالمية.

و"البارقي" هو نائب رئيس جمعية القلب السعودية، والأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، واستشاري أول لأمراض القلب والقسطرة بمدينة الملك عبد العزيز الصحية بالحرس الوطني.

بدأ حياته العلمية والعملية بحصوله على درجة البكالوريوس من كلية الطب من جامعة الملك عبد العزيز عام 1989 م، ثم نال البورد الكندي والأمريكي في الباطنة عام 1994م، وحصل عليه مرة أخرى عام ١٩٩٧م، وبعد عامين من هذا الإنجاز حصل على شهادة في تخصص القسطرة من "كليفيلاند كلينيك" عام 1999م .

ومنذ ذلك التاريخ عكف الدكتور محمد البارقي على "هندسة القلب" ميدانيًّا في عدة مواقع لخدمة دينه ووطنه، وحصل على جوائز وإنجازات في مجال قسطرة القلب، من أهمها جائزة الإبداع في القسطرة عام 2014 من مؤتمر القسطرة القلبية الخليجي الأوروبي في دبي، وجائزة القسطرة المعقدة في مؤتمر دبي وجمعية القسطرة الأمريكية 2017 ، وجائزة القسطرة القلبية الدقيقة في فيينا 2018 .

كما نال جائزة تقديرية من محافظ الأحساء 2018 ، وجائزة تقديرية من نائب أمير منطقة الرياض 2019 ، ويعد عضوًا ثابتًا في جمعيات القلب والقسطرة الأمريكية والأوروبية والخليجية، وهو المسؤول عن التنسيق الدولي بين جمعيات القلب الأمريكية والأوربية وجمعية القلب السعودية.

وترأس الدكتور محمد البارقي جلسات علمية متعددة في عدة مؤتمرات عالمية ممثِّلًا للمملكة العربية للسعودية، كما شارك في عديد من الأبحاث والدراسات العالمية في مجال أمراض وقسطرة القلب والشرايين والصمامات، وقام بعمل أول نقل حي لعملية تركيب الصمام الأورطي بالقسطرة في عام 2014، وعمل عمليات القسطرة للحالات الحرجة للمؤتمر الخليجي الأوروبي القسطرة لعام 2016 و2017، ولمؤتمر قسطرة القلب الخليجي 2018م.