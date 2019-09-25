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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت المؤسسة العامة للتقاعد لجميع عملائها من المتقاعدين والمستفيدين؛ التزامها الكامل بإيداع المعاشات التقاعدية في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.
وتشير المؤسسة إلى أنه تم إرسال جميع أوامر الدفع الخاصة بشهر سبتمبر في الموعد المحدد حسب الإجراء المتبع شهرياً، وأن جميع عملاء المؤسسة قد تم إيداع معاشاتهم التقاعدية في بداية اليوم، عدا عملاء مصرف الراجحي؛ وذلك لأسباب تقنية تعود لمصرف الراجحي.
وقد تابعت المؤسسة الموضوع منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم حتى تلقت التأكيد من إدارة المصرف بأنه تم إيداع جميع المعاشات.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 06:33 PM
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد لجميع عملائها من المتقاعدين والمستفيدين؛ التزامها الكامل بإيداع المعاشات التقاعدية في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.
وتشير المؤسسة إلى أنه تم إرسال جميع أوامر الدفع الخاصة بشهر سبتمبر في الموعد المحدد حسب الإجراء المتبع شهرياً، وأن جميع عملاء المؤسسة قد تم إيداع معاشاتهم التقاعدية في بداية اليوم، عدا عملاء مصرف الراجحي؛ وذلك لأسباب تقنية تعود لمصرف الراجحي.
وقد تابعت المؤسسة الموضوع منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم حتى تلقت التأكيد من إدارة المصرف بأنه تم إيداع جميع المعاشات.
، "التقاعد" ملتزمون بإيداع المعاشات يوم ٢٥ من كل شهر ميلادي.. مشكلة الراجحي هذا الشهر تقنية ،
المصدر : الخليج 365
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