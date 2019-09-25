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أنهت إيران اليوم (الأربعاء)، احتجاز الناقلة التي ترفع العلم البريطاني "ستينا امبيرو" والتي تحتجزها إيران منذ شهرين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، على تويتر: "استكملت اليوم رفع احتجاز السفينة ستينا امبيرو، وقد منحت تصريحاً نهائياً للمغادرة".
وأشار "موسوي" إلى أن "قضية قانونية لا تزال مرفوعة وقبطان السفينة ومالكوها وقعوا التزامِا مكتوبًا لقبول الحكم، الذي سيصدر في ختام الإجراءات"، وفقًا لقناة "فرانس 24".
وكانت إيران قد احتجزت الناقلة في مضيق هرمز، واقتادتها إلى ميناء بندر عباس مع أفراد الطاقم ال23، وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) أفرج عن أربعة منهم.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 06:30 PM
منحتها تصريحاً للمغادرة
أنهت إيران اليوم (الأربعاء)، احتجاز الناقلة التي ترفع العلم البريطاني "ستينا امبيرو" والتي تحتجزها إيران منذ شهرين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، على تويتر: "استكملت اليوم رفع احتجاز السفينة ستينا امبيرو، وقد منحت تصريحاً نهائياً للمغادرة".
وأشار "موسوي" إلى أن "قضية قانونية لا تزال مرفوعة وقبطان السفينة ومالكوها وقعوا التزامِا مكتوبًا لقبول الحكم، الذي سيصدر في ختام الإجراءات"، وفقًا لقناة "فرانس 24".
وكانت إيران قد احتجزت الناقلة في مضيق هرمز، واقتادتها إلى ميناء بندر عباس مع أفراد الطاقم ال23، وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) أفرج عن أربعة منهم.
، إيران تنهي احتجاز ناقلة النفط البريطانية ،
المصدر : الخليج 365
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