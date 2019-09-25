||رابط مباشر||للتسجيل في اختبار كفايات المعلمات 1441 هجري من خلال المركز الوطني للقياس

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن، اختبارات المركز الوطني للقياس، الذي يعتبر البوابة الرئيسية للمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، بالمملكة ونحن من خلال هذا المقال، سنوضح لكم رابط المركز الوطني للقياس، وأهداف المركز وكل التفاصيل التي تبحثون عنها فتابعونا.

المركز الوطني للقياس هو مركز وطني، يقوم باختبارات موحدة لقياس التحصيل العلمي للطلاب، وقد تأسس المركز عام 1421 هجري الموافق عام 2000 ميلادي بأمر ملكي.

رابط التسجيل في اختبارات كفايات المعلمات 1441

يستقبل المركز الوطني للقياس الراغبين والراغبات للتسجيل في اختبارات المركز، من خلال الرابط التالي في الفترات المحددة للرجال والنساء، للتيسير على الجميع وسنضع بين أيديكم المواعيد الخاصة بالرجال، والمواعيد الخاصة بالنساء للتعريف بها.

مواعيد التسجيل الخاصة بالرجال والنساء في اختبار الكفايات

أعلن المركز الوطني للقياس عن مواعيد التسجيل في اختبارات المعلمين والمعلمات، للوظائف التعليمية لعام 1441 هجري للاختبار الورقي للغة العربية كالأتي.

فترة التسجيل و الاختبار للرجال :

التسجيل للرجال في الفترة من 16/9/2019 حتى 20/10/2019 ، فترة الاختبار من 22/11/2019 حتى 30/11

فترة التسجيل والاختبار للنساء :

التسجيل للنساء في الفترة من 24/9/2019 حتى 20/10/2019 ، فترة الاختبار من 22/11/2019 حتى 30/11

أهداف أختبارات المركز الوطني للقياس