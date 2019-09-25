الان تتابع “المستشار العقاري” يمكن مستفيدي “سكني” من اختيار أفضل الحلول التمويلية إلكترونيًا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

ساهمت خدمة المستشار العقاري في تحقيق حلم تملك السكن لأكثر من 44.800 أسرة، منذ انطلاقها في سبتمبر 2018 وحتى سبتمبر الحالي، إذ بلغ إجمالي المسجلين في خدمة المستشار العقاري أكثر 533 ألف مستفيد منهم 267.132 مستفيد جاهز للحصول على التمويل العقاري المدعوم، ويتم الاستفادة من الخدمة عبر الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/product/542328.

وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن إجمالي من صدرت لهم شهادات من “المستشار العقاري” تمهيداً لتقديمها للجهات التمويلية بلغ 89.104 مستفيد، وقّع منهم 44.800 مستفيد عقودهم التمويلية، وحصلوا على التمويل العقاري المدعوم كما تملكوا مساكنهم.

وأضاف الصندوق، أن خدمة المستشار العقاري توفر للمواطنين المسجلين على قوائم الانتظار لدى الصندوق والوزارة أفضل الحلول التمويلية والسكنية والتي تتمثل في تقديم خمس توصيات تمويلية تسهل عليهم متابعة طلبات التمويل المدعوم حتى استكمال توقيع عقود الدعم السكني، مبيناً أن هذه الخدمة قُدمت بهدف إثراء تجربة المواطن من خلال رحلة الحصول على القرض العقاري عبر تحليل شامل لحالة المستفيدين الائتمانية ومساعدتهم لمعرفة الحلول التمويلية المتوفرة لهم.

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ولفت إلى أن خدمة المستشار العقاري يتم تقديمها عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني للصندوق أو برنامج “سكني”، إضافة إلى مركز العناية بالمستفيدين أو الاستفادة منها في معارض “سكني” التي تقام في اغلب مناطق المملكة، مشيراً إلى أنه تم تدريب وتأهيل 250 مستشاراً عقاري يقدمون الخدمة في كافة فروع الصندوق بالمملكة، كما أنه بإمكان المستفيد الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق الهواتف الذكية، كأول خدمة حكومية تصنف كنموذج عمل إلكتروني بسط وسهل على المستفيدين الحصول على السكن.

وأضاف أن تطبيق المستشار العقاري يعتبر أول منصة ربط تفاعلية حكومية بين المستفيدين والجهات التمويلية، إذ ساهمت في تقليص المدة الزمنية للحصول على التمويل العقاري من 45 يوماً إلى 5 أيام عمل، كما ترتبط إلكترونياً مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى السوق العقاري وأكثر من 16 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل، ويعمل الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بهدف تبسيط وتسريع العملية التمويلية والسكنية بالإضافة إلى صحة ودقة البيانات والمعلومات المتبادلة بين الجهات.

وأشار إلى أن عدد فروع الجهات التمويلية المسجلة في منصة تطبيق المستشار العقاري “أعمال” تصل إلى 1243 فرعاً على مستوى المملكة ويعمل بها أكثر من 4795 موظفاً يستقبلون طلبات المستفيدين ضمن عملية إلكترونية عالية الدقة، تعتمد على صحة البيانات والمعلومات وسرعة توافرها بين الجهات المرتبطة في التطبيق.

ويأتي تطبيق المستشار العقاري ضمن منظومة متكاملة من الحلول والمنتجات التمويلية لتناسب رغبات وتطلعات جميع المستفيدين، وتلائم إمكاناتهم المادية، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، ورفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى60% بنهاية 2020م.

يشار إلى أن تطبيق “المستشار العقاري” يتيح تطبيقين على المنصة أحدهما للمستفيد والذي تمكنه بعد التسجيل من الاستعلام والتقييم وتحديث المعلومات والاطلاع على التوصيات وتقديم الاقتراحات عبر نافذة “صوتك مسموع”، ومعرفة افضل العروض التمويلية المقدمة من الممولين حسب السياسات الائتمانية لكل جهة حيث يوضح النموذج نسبة الدعم للمستفيد، واقصى مبلغ تمويلي، ونوع المنتج الحلول التمويلية، بينما تطبيق المستشار العقاري “أعمال” والخاص بالجهات التمويلية والتي تقوم بتعيين منسق المبيعات ومدير مبيعات ليكون ضابط الاتصال والمنسق في استقبال وإدارة الفرص البيعية وتحويلها لفريق العمل في جهة التمويل لــ “موظفي المبيعات” ليتم العمل عليها خلال 5 أيام.