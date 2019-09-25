الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1441 هـ عبر موقع أبشر الجديد

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين والزائرين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من خلال موقع أبشر للجوازات، حيث يتم عرض كافة المعلومات الخاصة بصلاحية الإقامة ومعرفة موعد تجديدها، ويمكن تجديدها إلكترونيا من خلال منصة أبشر، الذي يقوم بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة والاستعلام عن هوية وافد والاستعلام عن وافد هارب، والاستعلام عن المخالفات المرورية، ويجب قبل تجديد الإقامة التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية، ونقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة وكيفية تجديدها.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة والاطلاع علي كافة التفاصيل الخاصة بها من خلال موقع أبشر للجوازات ويتم إجراء ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى ” أبشر”، ثم الضغط على “الجوازات”.

يتطلب منك إدخال رقم الإقامة ثم كتابة الرمز المرئي المكون من أربع أرقام.

ثم الضغط علي كلمة عرض، وسوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بالإقامة المستعلم عنها.

كيفية التأكد من صلاحية الإقامة

يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال الدخول إلي أبشر ثم الضغط علي كلمة الاستعلام عن إقامة ثم كتابة رقم الإقامة المستعلم عنها والرمز المرئي، وسوف يتم عرض كافة البيانات الخاصة بصلاحية الإقامة وموعد انتهاء صلاحيتها، ويمكن تسديد رسوم تجديد الإقامة إلكترونيا من خلال إدخال رقم بطاقة الائتمان ودفع قيمة التجديد، وتسعي المملكة العربية السعودية إلي توفير الوقت والجهد علي المواطنين والوافدين والمقيمين بالمملكة وفقا لرؤية 2030.

استعلام عن هويه مقيم

تسعي مديرية الجوازات إلي تقديم كافة السبل لتقديم الخدمات الإلكترونية بكل سهولة ويسر للمقيمين والوافدين وجميع المواطنين في المملكة، ومن ضمن هذه الخدمات إصدار جواز سفر وتجديده والاستعلام عن صلاحية الإقامة، والاستعلام عن وافد، وإصدار التأشيرة ويتم منح جواز سفر للسعوديات اللاتي بلغ عمرهن 21 عام فأكثر من ذلك.