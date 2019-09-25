بوابة أبشر للتوظيف تُعلن موعد وشروط التقدم لوظائف حرس الحدود 1441 بأمن…

أطلقت الحكومة السعودية بوابة أبشر الإلكترونية لخدمة المواطنين، حيث تنقسم لرابطين، رابط منها يختص بتقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات من الوزارات مثل خدمات المرور ووثائق السفر وغيرها، والجزء الثاني ينشر الوظائف الحكومية الرسمية والتي نحن بصدد الحديث عنها والتي تتعلق بالوظائف مثل وظائف حرس الحدود مُحرم 1441هـ في أمن وحماية المرافق البحرية، وننشر أيضًا كافة التفاصيل الخاصة بها من شروط التقديم وموعد تلقي طلبات الإلتحاق بها، إنتهاءًا بنتائج المقبولين بها.

وظائف حرس الحدود السعودية

هذا وقد أصدرت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بيانًا تم نشره عبر بوابة أبشر للتوظيف، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود برتبة، وفقًا للضوابط التالية:

مطلوب جندي أمن ودوريات بحري للعمل في المناطق البحرية.

يكون العمل لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود.

سيتم استقبال طلبات القبول بدءًا من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/30ه.

ينتهي التسجيل يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 4 /1441/2هـ.

Advertisements

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. يجب على المتقدم إدخال المعدل التراكمي. ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة. أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية . أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم. أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية. بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

طريقة التسجيل في الوظائف

وللتسجيل في الوظائف يُرجى الدخول عبر بوابة أبشر للتوظيف عبر الرابط: https://jobs.moi.gov.sa/wps/portal/departments/jobs/contents، مع العلم بأنه يجب أن تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوحد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.. حسب نص البيان.