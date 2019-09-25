شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة يدشن نظام الرصد الآلي للإشارات المرورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن سفر محمد الزهيري، نظام الرصد الآلي الخاص بالإشارات الضوئية المرورية بالمنطقة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل من مدير مرور منطقة جازان العميد راشد بن سعيد الغامدي عن نظام الرصد الآلي الجديد وأهم أهدافه والمخالفات التي سيتم رصدها، التي تشمل قطع الإشارات الضوئية، والوقوف الخاطئ، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات، إضافة إلى ما قامت به الإدارة من جهود توعوية. وحث أمير منطقة جازان بالنيابة مرتادي الطرقات، خصوصا الشباب، على الالتزام بالأنظمة المرورية وقواعد السير للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، منوها بالجهود التي يبذلها رجال المرور للحد من الحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير، متمنيا أن يسهم هذا النظام في خفض نسبة الحوادث. حضر التدشين وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.