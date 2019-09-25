شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: «إشارة» خدمة لذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع في جميع الإدارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المستفيدين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع إلى الاستفادة من خدمة «إشارة» التي تم تدشينها أخيرا من قبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت الجوازات أنه تم تفعيل خدمة «إشارة» في جميع إدارات الجوازات في المناطق والمحافظات والمنافذ البرية، مبينة أن هذه الخدمة توفر الترجمة الفورية المباشرة للغة الإشارة التي تسهل التواصل بين السامع والأصم بكل خصوصية واستقلالية ومرونة من خلال منصة تدعم الاتصال المرئي، وهي متوفرة في أجهزة الهواتف الذكية من خلال «تطبيق إشارة»، إذ يتوفر اتصال مرئي بين مركز الاتصال ومترجم لغة الإشارة في الوقت نفسه من خلال المنصة للرد على جميع الاستفسارات والحصول على تواصل فعّال بكل خصوصية واستقلالية. وأشارت الجوازات إلى أن الهدف من هذه الخدمة توفير سبل الراحة للمراجعين والمتصلين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع من خلال تطبيق «إشارة» للترجمة الفورية من وإلى لغة الإشارة لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة. وحثت الجوازات جميع المستفيدين من ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع، في حال كانت لديهم استفسارات أو متابعة لمعاملاتهم، الاتصال عبر تطبيق «إشارة» بمركز الاتصال الموحد (992) والتواصل مع مقدمي الخدمة من الجوازات بوجود المترجم كطرف ثالث للترجمة، والحصول على المعلومات دون الحاجة لزيارة فروع الجوازات، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الرضا الممكنة.