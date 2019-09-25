خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء جمهورية العراق

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الأربعاء) رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي. ورحب - أيده الله - بدولته، فيما أبدى دولة رئيس الوزراء العراقي سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس الوزراء العراقي. حضر الاستقبال والمأدبة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الأربعاء) رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي. ورحب - أيده الله - بدولته، فيما أبدى دولة رئيس الوزراء العراقي سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس الوزراء العراقي. حضر الاستقبال والمأدبة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.

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