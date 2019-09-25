، مؤتمر المستجدات في أمراض الطفولة الأكثر شيوعًا على طاولة "قوى الأمن" بمكة ،

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ينظم برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، اليوم؛ المؤتمر الأول المتخصص في أحدث المستجدات في أمراض الطفولة الأكثر شيوعًا.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أهم المستجدات حول هذه الأمراض ومعرفة مدى أهمية التدخل المبكر في خفض معدل الوفيات، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين؛ حيث يحاضر أكثر من 30 متحدثًا من الاستشاريين بمختلف القطاعات الصحية والجامعات السعودية.
وقال استشاري طوارئ الأطفال والحوادث ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، د. محمد هاجس الغامدي: إنه من أهم المؤتمرات الإقليمية كونه من المؤتمرات النادرة على المستوى الإقليمي التي تُخصص لمناقشة أحدث التطورات في أمراض الطفولة وأهمية التدخل المبكر للعلاج، كما أنه المؤتمر الأول الذي ينظم في المنطقة بهذا الخصوص.
وأكد الدكتور "الغامدي" على الأثر والفائدة الكبيرة المتوقع أن يحدثها هذا المؤتمر من خلال أوراق عمله ودراساته المتنوعة، على أطباء الأطفال وطوارئ الأطفال والمختصين في مجال معالجة أمراض الأطفال والحوادث والعناية المركزة.
وأضاف د. "الغامدي" أنه سيتخلل المؤتمر بث مباشر من قاعة الموتمر في تطبيق حي ومباشر بالتعاون مع الأكاديمية الطبية الافتراضية، كما أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم طبي مستمر.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 04:53 PM
بمشاركة 30 متحدثًا بواقع 24 ساعة تعليم طبي
ينظم برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، اليوم؛ المؤتمر الأول المتخصص في أحدث المستجدات في أمراض الطفولة الأكثر شيوعًا.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أهم المستجدات حول هذه الأمراض ومعرفة مدى أهمية التدخل المبكر في خفض معدل الوفيات، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين؛ حيث يحاضر أكثر من 30 متحدثًا من الاستشاريين بمختلف القطاعات الصحية والجامعات السعودية.
وقال استشاري طوارئ الأطفال والحوادث ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، د. محمد هاجس الغامدي: إنه من أهم المؤتمرات الإقليمية كونه من المؤتمرات النادرة على المستوى الإقليمي التي تُخصص لمناقشة أحدث التطورات في أمراض الطفولة وأهمية التدخل المبكر للعلاج، كما أنه المؤتمر الأول الذي ينظم في المنطقة بهذا الخصوص.
وأكد الدكتور "الغامدي" على الأثر والفائدة الكبيرة المتوقع أن يحدثها هذا المؤتمر من خلال أوراق عمله ودراساته المتنوعة، على أطباء الأطفال وطوارئ الأطفال والمختصين في مجال معالجة أمراض الأطفال والحوادث والعناية المركزة.
وأضاف د. "الغامدي" أنه سيتخلل المؤتمر بث مباشر من قاعة الموتمر في تطبيق حي ومباشر بالتعاون مع الأكاديمية الطبية الافتراضية، كما أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم طبي مستمر.
، مؤتمر المستجدات في أمراض الطفولة الأكثر شيوعًا على طاولة "قوى الأمن" بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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