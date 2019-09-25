“استعلام عن المقطوعة” موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الهوية لشهر محرم 1441 وكيفية...

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن رابط الإستعلام عن المقطوعة، وهي مساعدات مادية تًصرف طبقاً لشروط معينة نحددها لكم خلال المقالة، وتُصرف من وزارة العمل والتتمية الإجتماعية، وقد ظهرت هذه المساعدات عقب الإعلان والبدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي تمهيداً لرؤية السعودية 2030م.

وقد أتاحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية الإستعلام عن كل مايخص المقطوعة من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، ونوضح من خلال موقعنا “عرب نيوز” موعد صرف المقطوعة وخطوات الاستعلام عنها خطوة بخطوة، فإلى نص المقال.

لماذا المساعدة المقطوعة

كلنا يرى كمية الإجراءات الإقتصادية التى تمت وتتم فى المملكة العربية السعودية تمهيداً لرؤية السعودية 2030 التى تهدف من خلالها المملكة أن تصبح أحد أقوى أكبر اقتصاديات العالم، وللأسف قد تضر هذه الإصلاحات الكثير من الأسر بسبب رفع أسعار السلع والوقود، ولهذا جاء دور المساعدة المقطوعة للتخفيف من الأعباء الإقتصادية عن هذه الأسر.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

أوضح الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن قد تم إيداع مبلغ كبير يصل إلى 199,992,451 ريالاُ، وتقرر صرف المساعدة المقطوعة ل 15 ألف اسرة سعودية، وأنه قد تم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية لكل الأفراد، وكل هذا كان بهدف مساعدة الأسر الأشد احتياجاً فى ظل الظروف الصعبة الإقتصادية الجديدة، وينبغي على كل أسرة مستحقة تحديث بياناتها بإستمرار حتى تحصل على مساعدة الضمان الاجتماعي المقطوعة، ويُمكنكم متابعة المساعدة المقطوعة عبر الدخول على اموقع الإلكترونى فى منتصف كل شهر هجري.

رابط الاستعلام عن المقطوعة

يسألنا الكثير من جمهورنا وزوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المقطوعة، ولهذا نحن نترك لهم رقم للتواصل والإستفسار عن أي شيء يخص مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي وهو 19911، أو يُمكنكم التواصل عن طريق حساب التواصل الاجتماعي على تويتر، ونود أن نطمئن جميع المواطنين أنه عندما تتأخر المساعدة لا يُعني هذا انقطاعها، ولكن هذا نتيجة الوقت الكبير الذى تأخذه الطلبات المقدمة ومتابعة هذه الطلبات تأخذ الكثير من الوقت.

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ويُمكنكم الدخول على رابط الاستعلام عن المقطوعة من هنا.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية

يبحث الآلاف من السعوديين من الأسر محدودة الدخل عن طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة سواء برقم الهوية أو الطلب أو السجل المدني، فتلك المساعدات هى من تعينهم على التصدى لظروف الحياة الصعبة وزيادة الأسعار التى تلت الإجراءات الإقتصادية الجديدة، ونحن نوضح لكم خطوات طريقة الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية كالتالي:

قم بزيارة الموقغ الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

الآن ادخل البيانات المطلوبة منك مثل رقم السجل المدني ورقم التحقق.

اضغط على أيقونة عرض المعلومات.

الآن تظهر لك جميع البيانات الخاصة بإستحقاقك.

أهداف المساعدة المقطوعة

لعلك تسأل نفسك الآن هل كان من الضروري أن ترعى المملكة العربية السعودية خدمة المساعدة المقطوعة للمواطنين السعوديين أم كانت هذه الخطوة غير ضرورية، ونحن نؤكد لكم أنه كان لا بد من تنفيذ المملكة لهذه الخطوة حتى يستطيع المواطنين السعوديين تحمل خطوات واجراءات الإصلاح الإقتصادي الذى دها لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فى ظل رؤية السعودية 2030م.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك عدة شروط يجب أن تنطبق على كل من يتقدم للإستفادة من هذه المساعدة المقطوعة، ونوضح لكم أبرزها كالتالي: