entehaa eqama الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة للوافدين والإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر...

لا شىي أهم عند المغترب من الكشف والإستعلام عن صلاحية إقامته، ولهذا يبحث الآلاف من المغتربين في المملكة العربية السعودية بشكل دوري عن رابط وخطوات الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة بهم حتى يقوموا بتجديده في الموعد المناسب منعاً لمخالفة القانون.

ولأننا نعلم أهمية هذا الموضوع فقد خصصنا له عدة مقالات، وهذا ليس أول مقال نكتبه فى هذا الشأن لعلمنا بأهمية هذا الموضوع لكل مغترب مقيم فى السعودية، ولذلك نكتب لكم هذا المقال لنتعرف معاً بالخطوات كيفية معرفة تاريخ إنتهاء الإقامة، فإلى نص المقال.

تاريخ انتهاء الإقامة

يُمكنك تنزيل وتحميل تطبيق أبشر على هاتفك الجوال لمعرفة كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة، حيث يُمكنك الإستعلام عن تاريخ إنتهاء الإقامة عبر منظومة أبشر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، كل ما يتوجب عليك فعله أن تتبع معنا قائمة الخطوات التالية: