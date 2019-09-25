في دقائق طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي 2019 على بنك التنمية الاجتماعية

تتفاقم العمليات البحثية عن التقديم على قرض الضمان الاجتماعي ، وذلك عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، حيث يحاول الكثير من المواطنين لأن يحصلوا على القروض الاجتماعية بمختلف أنواعها، حتى يتمكنوا من مواكبة التطور الموجود في الأسعار وما يواجهها من زيادة مستمرة، لسداد احتياجاتهم الأساسية اليومية، وكذلك هناك العديد من الأسر التي تحتاج لقروض لإتمام زواج الأبناء.

تتنوع القروض بين قرض الأسرة الذي يساعد في تحسين ورفع مستوى المعيشة، وتلبية المتطلبات الخاصة بأفراد الأسرة من الصحة والتعليم وغيرها، وهناك نوع آخر من القروض تجديد المنزل أو إعادة بناءه، وجميعهم يساهم في استقرار حياة الأسر التي تلجأ إلى قرض الضمان الاجتماعي بشكل عام.

طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي

يمكنك التقديم على قرض الضمان الاجتماعي من خلال متصفح الإنترنت الخاص بك، من الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنك التنمية الاجتماعية

ابدأ بالتسجيل وإنشاء حساب خاص بك.

اضغط على حساب جديد.

إدخال البيانات الخاصة بك.

إن كنت تمتلك حساب بالفعل فيمكنك الدخول عى أيقونة حسابك وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على موافق

يمكنك طلب قرض جديد من خلال الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول باستخدام حسابك: Advertisements

اختيار القروض الاجتماعية والقيام بتحديد نوع القرض المطلوب.

اختيار فرع البنك الأقرب إليك.

الانتهاء من كافة الخطوات المطلوبة يقوم البنك بتحديد موعد لك من خلال البريد لاستكمال الأوراق والقيام بتقديم الوثائق المطلوبة ونماذج بنك التسليف.

طباعة الصفحة قبل المغادرة والقيام بتسليمها لأقرب فرع من فروع البريد في الموعد الذي تم تحديده.

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شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي

هناك شروط عدة يجب توافرها حتى تستطيع الحصول على قرض الضمان الاجتماعي، والتي من ضمنها أن يكون المتقدم للحصول على القرض حاملا للجنسية السعودية، ولا يوجد عليه أي مديونية بقروض أخرى لبنوك أخرى، فضلًا عن الالتزام التام بسداد الدفعات في الأوقات المحددة، ويتم اثبات من خلال أي قرض سابق.

كما يجب أن يكون أقصى حد للدخل السنوي الخاص بالمتقدم 120 ألف ريال سعودي، والتعهد للتضامن مع الكفيل لسداد أقساط القرض الشهرية، حيث يمكن التقليل من قيمة القرض وذلك لمن تقل قيمة دخله الشهري عن 3200 ريال سعودي، والذي يبلغ الحد الأقصى من قيمته 60 ألف ريال سعودي، إضافة إلى ضرورة وجود سجل تجاري للفرد المتقدم للحصول على قرض الضمان الاجتماعي، وتقديم كافة الضمانات والمستندات المطلوبة للحصول على القرض.