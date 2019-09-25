eqama wafed خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة للوافد والتأكد من هوية مقيم من خلال أبشر الجديد

يبحث الآلاف من المصريين والعرب بصفة مستمرة المقيمين في الدول الخليجية وخاصة المملكة العربية السعودية عن خطوات الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد، فالإقامة تُعد بمثابة تصريح قانوني للوافد للعيش والعمل داخل الدولة، ومن غيرها يتم ترحيله فوراً.

ولهذا جمعنا لكم بعض المعلومات الهامة حول هذا الموضوع، وقد قدمت وزارة الداخلية جهد كبير من خلال بوابتها أبشر لتقدم خدمة الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة بصورة إلكترونية، ولهذا نكتب هذا المقال لنسلط الضوء على طريقة الإستعلام من صلاحية الإقامة، فإلى نص المقال.

التحقق من صلاحية الإقامة

بعد كتابة الكثير من المقالات عن معظم الخدمات التي يبحث عنها المقيم في الأراضي السعودية جاءتنا الكثير من الأسئلة عن الطريقة الصحيحة للتحقق من صلاحية الإقامة، ونحن استجابة لأسئلة زوارنا الكرام نكتب هذا المقال لنوضح طريقة التحقق من صلاحية الإقامة كالتالى: