entehaa eqama الإستعلام عن هوية مقيم والإستعلام عن صلاحية إقامة وافد عبر بوابة أبشر

نتحدث معكم اليوم من خلال هذه المقالة عن الإستعلام عن صلاحية الإقامة، فالكثير من المغتربين المقيمين بالمملكة العربية السعودية يريدون الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة بهم حتى يقوموا بتجديدها في الموعد المناسب حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

وقد قدمت وزارة الداخلية عبر بوابتها أبشر الكثير من الخدمات ومن ضمنها خدمة الإستعلام عن الإقامة بشكل إلكتروني بسيط، ونحن فى “عرب نيوز” نوضح لكم أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وبوابة ابشر للمقيمين ومنها خدمة الكشف عن الإقامة، فإلى نص المقال.

الكشف عن الإقامة

كتبنا لكم أكثر من مقال بخصوص طريقة الإستعلام عن الإقامة، فهو موضوع هام بالنسبة لملايين المغتربين المقيمين فى المملكة العربية السعودية، ولهذا سنوضح لكم بشكل تفصيلى خطوات الكشف عن الإقامة خطوة بخطوة: