entehaa eqamaa خطوات الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد والإستعلام عن هوية مقيم عبر بوابة أبشر الجديد

يُعد موضوع الإستعلام عن صلاحية الإقامة من أبرز الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر للمغتربين في الممكلة العربية السعودية، وقد طورت البوابة هذه الخدمة بشكل إلكتروني ليكون من اليسير والسهل على كل مغترب الإستعلام عنها من خلال زيارة الموقع الرسمي للبوابة ولن يكلفه الأمر أكثر من 15 دقيقة.

ونحن لأننا نعلم أهمية الإقامة بالنسبة للمغتربين كتبنا هذا المقال لكي يكون لهم مرجعاً ، ولهذا اهتممنا في موقعنا “عرب نيوز” بالتركيز على كتابة هذا المقال ونُبين أهمية الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد عبر بوابة أبشر، فتابعونا.

أهمية الإستعلام عن الإقامة

في ظل انشغال المغترب بعمله قد ينسى أن يستعلم عن تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة به مما قد يعرضه للمسائلة القانونية، وفى أصعب الأحوال قد يؤدي هذا الأمر إلى فرض عقوبات تصل إلى الترحيل، ولهذا ننصح كل إخواننا المصريين والعرب بالإهتمام بهذا الموضوع والإستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم، وتجديدها في الموعد المناسب.

كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة

بعد أن عرف المغتربين المتابعين لموقعنا عن أهمية الإستعلام عن تاريخ انتهاء إقامتهم جائتنا الكثير من الأسئلة عن الخطوات التفصيلية التي تشرح عملية الإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر، ونوضح لكم الخطوات كالتالي: