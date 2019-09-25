salahyat eleqama خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهاء الإقامة عبر بوابة أبشر الجديد

هناك الملايين من عمليات البحث التي تتم فى محرك البحث “جوجل” عن رابط الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد، ولعل هذا الموضوع يُعد أحد أكبر المواضيع بحثاً في المملكة العربية السعودية من جانب المغتربين فيها، فالمغترب ابرز ما يهمه هو إقامته السارية ووضعه القانوني.

ولهذا نكتب لكم هذ المقال لنسرد كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، ونوضح لكم أبرز خطوات الإستعلام، وسنوضح لكم خلال هذه المقالة كل المعلومات التي تبحثون عنها بشأن خطوات الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة والإستعلام عن هوية مقيم، فتابعونا.

استعلام عن هوية مقيم

تقدم بوابة أبشر عدة خدمات إلكترونية منها خدمة الإستعلام عن هوية مقيم، وخدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة، وهذا موضوع هام لكل مغترب وافد إلى أراضي الممكلة، وقد وفرت وزارة الداخلية عبر بوابتها أبشر هذه الخدمات بشكل إلكتروني حتى تسهل على المواطنين وتوفر عليهم الوقت والجهد.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

ندعو كل مغترب مقيم بالمملكة العربية السعودية أن يلتزم بكل القوانين وكافة القواعد المنظمة للإقامة التي تفرضها المملكة، ولهذا نوضح لكم خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة كالتالي: