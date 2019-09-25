شاهد لهذا السبب بكى الفنان دريد لحام

علق الفنان السوري دريد لحام الشهير بلقب غوار الطوشة، على مقطع الفيديو الأب الذي يضرب ابنته ويعنفها بالسعودية والذي انتشر قبل أيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي

وتأثر الفنان دريد لحام بمقطع الفيديو بضرب الطفلة من قبل والدها، ونشر على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" قائلاً : "أبكاني مقطع نشر لأب يضرب طفلته الصغيرة، متسائل لحام ما ذنبها أن تكون ابنة هذا المتوحش ؟! مؤكداً أن التربية ثقافة .

وأعلن الحساب الرسمي للأمن السعودي عبر "تويتر" إلقاء شرطة منطقة الرياض القبض على القططي، إذ جاء في الإعلان الذي أرفق مع مقطع الفيديو: "شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية لقيامه بتعذيب طفلته البالغة ثلاثة أعوام، وتوفر الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

هذا وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، خلال الأيام الماضية، فيديو لطفلة رضيع تتعذب على يد أحد الأشخاص بسبب عدم قدرتها على الوقوف، بعدما حاول الشخص إيقاف الطفلة على قدميها فقام بصفعها على وجهها فانهمرت الطفلة بالبكاء، وحاول إيقافها مرة أخرى فلم تستطع، وعاد الشخص بصفعه مرة ثانية وثالثة ولم يكتف بالصفع بل قام بإسقاط الطفل من بين يديه بعدما أبعده عن الأرض.

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وبعد انكشاف فعلته، ظهر في مقطع فيديو جديد مبرراً سبب إقدامه على هذا التعذيب، الأمر الذي زاد من غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين السلطات السعودية بإنقاذ أولاده الأربعة منه لا سيّما انه أعاد ضرب ابنته إلى ظروف نفسية كان يمرّ بها، مقدّماً اعتذاره وطالباً السماح.

والفنان دريد لحام من مواليد حي الأمين في دمشق القديمة، ممثل كوميدي ودرامي سوري وسفير النوايا الحسنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسيف لكنه استقال من منصبه بسبب الحرب على لبنان 2006.

وفي وقت سابق، نتشرت شائعات الوفاة الفنان السوري دريد لحام حيث تداولت المواقع الفنية نبأ وفاته لعدم ظهوره على الاعلام في الفترة الأخيرة الأمر الذي جعل جمهور غوار الطوشة يتساءل عن حقيقة وفاته والبحث عن أبرز اسهاماته في الفن السوري.