بيان من الديوان الملكي

أعلن الديوان الملكي اليوم الأربعاء وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود. وأضاف الديوان أنه سيصلى عليها اليوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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