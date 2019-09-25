

الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت سفارة المملكة العربية

وبهذه المناسبة أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام عماد بن عبدالعزيز المهنا حفل استقبال حضره كضيف شرف معالي الوزير بمكتب رئيس الوزراء داتو عبدالمعطي بن حاجي محمد داود , وعدد من كبار المسؤولين في السلطنة و السفراء المعتمدون لدى سلطنة بروناي دار السلام وعدد من الإعلاميين المحليين.

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني لبروناي , وخلال الحفل عرضت مادة إعلامية عن قمة مجموعة العشرين التي ستقام بالمملكة لعام 2020م كما وزعت السفارة مطويات وكتبا عن رؤية المملكة 2030 , فيما أقيم معرض للصور عن المملكة , وتخلل الحفل بعض الأغاني الوطنية .

// انتهى //

17:31ت م

0254



الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساحتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في سلطنة بروناي دار السلام باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية تحت شعار " همة حتى القمة " .وبهذه المناسبة أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام عماد بن عبدالعزيز المهنا حفل استقبال حضره كضيف شرف معالي الوزير بمكتب رئيس الوزراء داتو عبدالمعطي بن حاجي محمد داود , وعدد من كبار المسؤولين في السلطنة و السفراء المعتمدون لدى سلطنة بروناي دار السلام وعدد من الإعلاميين المحليين.وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني لبروناي , وخلال الحفل عرضت مادة إعلامية عن قمة مجموعة العشرين التي ستقام بالمملكة لعام 2020م كما وزعت السفارة مطويات وكتبا عن رؤية المملكة 2030 , فيما أقيم معرض للصور عن المملكة , وتخلل الحفل بعض الأغاني الوطنية .// انتهى //17:31ت م0254

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / سفارة المملكة في سلطنة بروناي دار السلام تحتفل باليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.