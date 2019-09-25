السعودية اليوم / المعهد السعودي الياباني يحصل على تكريم الخارجية اليابانية ضمن 62 جهة في العالم



جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

كرمت وزارة الخارجية اليابانية المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات كأحد أفضل المعاهد على مستوى الشرق الأوسط في العام 2019م ضمن 62 منشأة في العالم، بحضور القنصل العام لدولة اليابان في جدة ماسايوكي مياموتو، والذي قدم شهادة التقدير في حفل أقيم بمقر المعهد بجدة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لدور المعهد في تعزيز التفاهم المشترك بين اليابان و

ويعد المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات رمزا للعلاقات الوطيدة بين حكومتي المملكة واليابان، ودليلا على الشراكة القوية بين مصنعي السيارات اليابانيين وموزعي السيارات اليابانية في المملكة، وهم مؤسسو المعهد وشركاء فيه، والذين يقدمون وظائف مضمونة للشباب السعودي الذين يتمكنون من العمل في ورش الصيانة ومراكزها التابعة لتلك الشركات عقب تخرجهم من المعهد.

ولفت القنصل العام إلى أن المعهد يُعد نموذجًا للتعاون البناء بين بلدينا الصديقين في نقل التقنية اليابانية وثقافة العمل اليابانية إلى الجيل السعودي الشاب، مؤكدا أن المعهد استحق بكل جدارة هذه الجائزة التي آتت تتويجًا للجهود الكبيرة التي قدمها المدير التنفيذي للمعهد وأعضاء هيئة التدريس ورعاة المعهد الذين استطاعوا تطوير المعهد منذ تأسيسه ليصبح من أهم روافد الأيدي الوطنية الماهرة لسوق السيارات السعودي وأحد أهم روافد برامج السعودة والتوطين.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات سالم بن حسن الأسمري، أن تكريم المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يأتي لتعزيز التفاهم ويعبر عن دعم اليابان لنشاطات وإسهامات المعهد التي أهلته إلى الفوز بهذا التكريم, لافتا إلى أن المعهد هو الجهة الوحيدة المختارة لهذا التكريم في المملكة العربية السعودية ضمن 62 جهة من جميع أنحاء العالم.

// انتهى //

17:14ت م

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جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسكرمت وزارة الخارجية اليابانية المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات كأحد أفضل المعاهد على مستوى الشرق الأوسط في العام 2019م ضمن 62 منشأة في العالم، بحضور القنصل العام لدولة اليابان في جدة ماسايوكي مياموتو، والذي قدم شهادة التقدير في حفل أقيم بمقر المعهد بجدة.ويأتي هذا التكريم تقديرًا لدور المعهد في تعزيز التفاهم المشترك بين اليابان و السعودية ، ونظير ما قدمه من مسيرة ناجحة منذ افتتاحه رسميا على يد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، وذلك يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2003م ، ليثبت منذ ذلك الحين ريادته كأفضل مركز معتمد لتوفير التدريب المهني للسعوديين في مجال تقنية السيارات وصيانتها كمعهد غير ربحي.ويعد المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات رمزا للعلاقات الوطيدة بين حكومتي المملكة واليابان، ودليلا على الشراكة القوية بين مصنعي السيارات اليابانيين وموزعي السيارات اليابانية في المملكة، وهم مؤسسو المعهد وشركاء فيه، والذين يقدمون وظائف مضمونة للشباب السعودي الذين يتمكنون من العمل في ورش الصيانة ومراكزها التابعة لتلك الشركات عقب تخرجهم من المعهد.ولفت القنصل العام إلى أن المعهد يُعد نموذجًا للتعاون البناء بين بلدينا الصديقين في نقل التقنية اليابانية وثقافة العمل اليابانية إلى الجيل السعودي الشاب، مؤكدا أن المعهد استحق بكل جدارة هذه الجائزة التي آتت تتويجًا للجهود الكبيرة التي قدمها المدير التنفيذي للمعهد وأعضاء هيئة التدريس ورعاة المعهد الذين استطاعوا تطوير المعهد منذ تأسيسه ليصبح من أهم روافد الأيدي الوطنية الماهرة لسوق السيارات السعودي وأحد أهم روافد برامج السعودة والتوطين.من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات سالم بن حسن الأسمري، أن تكريم المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يأتي لتعزيز التفاهم ويعبر عن دعم اليابان لنشاطات وإسهامات المعهد التي أهلته إلى الفوز بهذا التكريم, لافتا إلى أن المعهد هو الجهة الوحيدة المختارة لهذا التكريم في المملكة العربية السعودية ضمن 62 جهة من جميع أنحاء العالم.// انتهى //17:14ت م0249

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