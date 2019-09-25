اليوم الوطني / فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير يحتفل باليوم الوطني



أبها 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير اليوم احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، وذلك بمقر دار التربية الاجتماعية بأبها.

وبدأ الاحتفال بكلمة لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير الأستاذ حسين بن حمد المري، أشار فيها إلى أن هذا الاحتفال يأتي لإبراز المنجزات الوطنية التي تحققت منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، ومبينا أن الفرع يحرص على المشاركة والتفاعل مع جميع المناسبات الوطنية.

ثم ألقى مساعد المدير العام للعمل موسى آل معدي كلمة أبان خلالها أن قطاع العمل يحتفل مع قطاعات الفرع الأخرى بهذه المناسبة الغالية على الجميع في كل عام، داعيا الله أن ينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي وأن يحفظ هذا البلد وقيادته الحكيمة.

تلاه كلمة لمساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية هادي الشهراني، تحدث فيها عن مكانة الوطن في نفوس الجميع وواجبه على أبنائه، مشيرا أن قطاع التنمية الاجتماعية ينظم هذا العام عدة فعاليات ترسخ مفهوم حب الوطن.

إثر ذلك قدم أطفال من منسوبي دار التربية وأطفال دار الحضانة غنائية وطني بهذه المناسبة.

ثم افتتح المري المعرض المصاحب للاحتفال الذي احتوى على 11 ركنا لمختلف الفروع والمكاتب والمراكز التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير.

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17:13ت م

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