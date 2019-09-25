اليوم الوطني / الوحدة الضمانية النسائية بعرعر تحتفل اليوم الوطني 89



عرعر26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

أقامت الوحدة الضمانية النسائية بعرعر اليوم، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 89 ، بحضور مديرة الوحدة آلاء الحمد، ومنسوبات ومستفيدات الضمان الاجتماعي والعاملات بالتنمية الاجتماعية و رعاية الفتيات.

ورفعت مديرة الوحدة الضمانية بهذه المناسبة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, داعية الله العلي القدير أن يديم على ولاة الأمر الصحة والعافية ويحفظ لبلاد الحرمين الشريفين أمنها واستقرارها.

// انتهى //

16:45ت م

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