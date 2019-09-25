اليوم الوطني/ مدارس التعليم بالدوادمي تحتفل باليوم الوطني الـ 89



الدوادمي 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

احتفت مدارس تعليم الدوادمي باليوم الوطني 89 للمملكة، والتي انطلقت أمس في مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها، بمتابعة من مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي.

وخصّصت المدارس الإذاعة المدرسية للحديث عن هذه المناسبة الوطنية، وألقيت خلالها الكلمات والأناشيد والقصائد الشعرية والرسائل الوطنية، ونظمت العديد من الفعاليات الترفيهية المنوعة وأقيمت المعارض والجداريات الفنية، والمبادرات المجتمعية، والمسيرات الطلابية احتفاء بهذه المناسبة.

كما تزينت المدارس باللوحات والأعلام الوطنية احتفاء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وتوشح طلابها الأعلام وصور القادة على صدورهم التي تعبر عن فرحة أبناء وبنات المحافظة بهذه الذكرى الغالية.

وشارك مدير التعليم ومساعدوه ومدراء المكاتب التعليمية والمشرفون التربويون في احتفالات المدارس بهذه المناسبة من خلال الزيارات الميدانية لتفعيل هذه المناسبة لترسيخ اعتزاز الطلاب والطالبات بدينهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة وانتمائهم لوطنهم، وغرس القيم الوطنية في نفوسهم.

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16:44ت م

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