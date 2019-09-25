اليوم الوطني / أمانة الحدود الشمالية تطلق حملة تبرع بالدم للجنود البواسل بمناسبة اليوم الوطني



عرعر 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت امانة الحدود الشمالية اليوم حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل بمناسبة اليوم الوطني 89 ، تحت عنوان «دمي فداء وطني» بالتعاون مع الشؤون الصحية.

وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة تأتي بدافع إنساني وواجب وطني يستشعره من قدّموا دماءهم ثمنًا لتضحيات المرابطين على ثغور المملكة في حدها الجنوبي، وجنودنا البواسل كافة.

كما وزعت أمانة المنطقة الهدايا على المسافرين بمطار عرعر، بمناسبة اليوم الوطني .

// انتهى //

16:42ت م

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