شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: نتشاور مع الحلفاء حول الخطوات التي سنتخذها رداً على هجوم إيران على أرامكو والان مع التفاصيل

قال وزير الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية، الدكتور عادل الجبير، اليوم الأربعاء، إن "سلوك إيران العداوني يجب أن يتوقف". وأضاف الجبير، في تصريحات نتشاور مع الحلفاء حول الخطوات التي سنتخذها رداً على هجوم إيران على أرامكو. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير عادل الجبير ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية حول اليمن. Advertisements وقال لو كوك، إن البرنامج الإنساني في اليمن لم يكن ليتحقق لولا دعم السعودية. وتابع "نواجه العديد من التحديات للوصول للجوعى والمرضى في اليمن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: نتشاور مع الحلفاء حول الخطوات التي سنتخذها رداً على هجوم إيران على أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.