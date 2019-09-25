السعودية | مجلة أمريكية تسخر من تهويل قدرات إيران العسكرية وتصفها بـ “النكتة”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مجلة أمريكية تسخر من تهويل قدرات إيران العسكرية وتصفها بـ “النكتة” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض سخرت مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية، من التصريحات التي تهول من القدرات العسكرية الإيرانية، بقولها إنها مجرد نكتة كبيرة، وإن أسلحتها تعود للعصور الماضية.

وقالت إن حقيقة القوة العسكرية لإيران هي مختلفة تمامًا عن ما يصفه بعض المسؤولين والخبراء الأمريكيين، واصفة إياها بأنها عملاق صغير لا يستطيع تنفيذ عمليات كبيرة، وأنها مجرد قوة عادية تعاني من عقدة الخوف من الأجنبي.

وأضافت المجلة بأن القوات المسلحة الإيرانية هي أنها مجرد قشرة؛ لأن قدراتها التقليدية هي مجرد نكتة كبيرة لا تخيف، فيما تعتمد هذه القوات على قدرات جوية قديمة بالية تعاني من العقوبات الأمريكية وفقدان التكنولوجيا الغربية.

وبالنسبة للقوات البحرية، أفاد التقرير أن معظمها تتكون من زوارق صغيرة يمكن للقوات الأمريكية أن تبيدها كليًا في حال نشوب حرب، فيما أشار إلى أن الانفاق الدفاعي لدول الخليج المجاورة يزيد على 8 أضعاف إنفاق إيران العسكري.

وختم المجلة بقولها بالرغم من ذلك، فإن إيران تواصل سلوكها السيئ، وآخره كان الاعتداء على منشآت النفط السعودية… والحقيقة أنه آن الأوان للولايات المتحدة لأن ترى إيران على حقيقتها كدولة تعتمد قوتها فقط على استغلال أخطاء خصومها أكثر من قوتها العسكرية التقليدية أو قوتها الاقتصادية.

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