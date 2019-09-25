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الجبير: لدينا أدلة على استخدام أسلحة إيرانية في الهجوم على أرامكو
متابعات الخليج 365 - جدة
جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير التأكيد على تورط إيران في الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت أرامكو في بقيق وخريص قبل عشرة أيام.
وقال الجبير في مؤتمر صحفي له اليوم : لدينا أدلة على أن أسلحة إيرانية استخدمت في الهجوم على منشآت أرامكو، مشيرًا إلى أن المشاورات مستمرة مع حلفاء المملكة بشأن الرد على هذا الهجوم.
وحول الوضع في اليمن قال الجبير إن المملكة تعمل على تعزيز عملية إعادة الإعمار في اليمن.
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