- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مؤشر الأسهم يغلق على تراجع طفيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مؤشر الأسهم يغلق على تراجع طفيف
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 39.26 نقطة ليقفل عند مستوى 8030.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات الزامل للصناعة، وجبسكو، وتكوين ، وبتروكيم، وأسمنت السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأهلية، والسعودي الفرنسي، والأبحاث والتسويق، وساب، وسامبا، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.53% و 4.36%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والراجحي، والجزيرة، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، ودار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 8.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3642.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 75 ألف سهم تقاسمتها 104 صفقات.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الأسهم يغلق على تراجع طفيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.