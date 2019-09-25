الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء العراق ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبد المهدي.

ورحب – أيده الله – بدولته، فيما أبدى دولة رئيس الوزراء العراقي سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس الوزراء العراقي.

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز ، وأصحاب المعالي الوزراء.

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