موعد انطلاق الموسم الثاني من شتاء طنطورة

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - واس

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ينطلق فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة 2019” العالمي الثاني بعد نجاح موسمه الأول 2018 مجدداً للاحتفال بالفنون والثقافة والتراث والتاريخ في منطقة العلا التاريخية، حيث ستبدأ الفعاليات من تاريخ 22 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 19 ديسمبر 2019م وحتى 12 رجب 1441هـ الموافق 7 مارس 2020 م، ويدعو المهرجان عشاق الفنون والثقافة من حول العالم للاستمتاع بمجموعة من العروض والفعاليات والتجارب الثقافية والفنية والتراثية الغنية ضمن أجواء “محافظة العلا” التاريخية، والتي تحتضن “الحجر” أو ما يعرف “بمدائن صالح” وهو أول المواقع المسجلة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في المملكة العربية السعودية.

وسيضم موسم هذا العام مشاركة فنانين عالميين على مسرح مرايا المميز يقومون بتأدية أنماطاً فنية مختلفة منهم الفنان انريكي إيغليسياس بتاريخ 21 فبراير، والفنان العالمي ليونيل ريتشي بتاريخ 28 فبراير الذي أكد في تصريحه أنها الزيارة الأولى له للمملكة ويعتبرها فرصة وتجربة استثنائية، بالإضافة إلى المشاركة الثانية لكل من الفنان عمر خيرت والفنان ياني.

وسيشمل المهرجان على عرض مسرحي مستلهم من أمجاد وتاريخ العلا تقدمها فرقة كراكلا العالمية بعنوان “جميل بثينة” وذلك في تاريخ 14 فبراير، كذلك سيتم تقديم حفلاً لموسيقى بيتهوفن بتاريخ 3 يناير، كما ستتضمن الفعاليات مجموعة غنية من الأنشطة المخصصة لمحبي الفن والثقافة بالإضافة لهواة المغامرات وعشاق التاريخ والرياضة بما فيها مهرجان المناطيد، وفعالية “رحلات الطائرات الكلاسيكية”، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (مُلتقى الفرسان)، وهو ثاني أكبر سباق للقدرة والتحمل على مستوى العالم، وتجارب للطهي تحت النجوم تنظم بإشراف طهاة عالميين حائزين على تصنيف درجة ميشلان.

ويحتضن الموسم أيضاً فعاليات جاذبة أخرى كالأسواق التراثية جنباً إلى جنب مع المناطق المخصصة للعلامات التجارية العالمية الراقية، ويمكن للزوار القيام بجولات ضمن المواقع التاريخية العريقة، والتي تمتد جذورها إلى حوالي 2000 عام، والاستمتاع بتجربة فريدة تنقل الزائر برحلة عبر الزمن بواسطة تكنولوجيا الواقع الافتراضي.

ويستلهم “شتاء طنطورة” من التقاليد العريقة والملهمة لمحافظة العلا التي كانت تحتفي تاريخياً بمواسم تغير الفصول، حيث يعد البرنامج احتفالاً ببدء موسم الشتاء، ويتيح للزوار التمتع بالجوهر الحقيقي للمحافظة وذلك بدءً من أسواقها التراثية والمتنوعة، وصولاً إلى عروض الأداء المحلية، ويوفر الموسم الوجهة الوحيدة التي تتيح للزائر التمتع بمثل هذه المجموعة المتميزة من الأنشطة في موقع تاريخي يقف شاهداً على عظمة حضارات إنسانية ما تزال صروحها ماثلة لليوم.

وسيتم تنظيم فعاليات هذا العام من “شتاء طنطورة” تحت شعار “رحلة عبر الزمن في موقع تاريخي خالد” وفقاً لأربعة محاور للفعاليات (إعادة تجسيد التراث، واحة الثقافة، المغامرة والاكتشاف، الملاذ).

حيث يتضمن المحور الأول إعادة تجسيد التراث من خلال ما سيوفره للزوار تجربة استثنائية لمشاهدة معالم المدن التاريخية القديمة، ليس فقط كمعالم أثرية ولكن كمجتمعات حية، حيث سيتعرفون على كيف عاشت الحضارات القديمة من خلال تجارب متنوعة يشرف عليها رواة قصص محترفون يمنح من خلالها الضيوف فرصة معايشة المواقع التاريخية والمشاركة في التقاليد المحلية التي كانت تقام هنالك، كما ستتاح الفرصة للزوار تجربة أحدث وسائل التكنولوجيا والابتكار مثل الواقع الافتراضي وتطبيقات الأجهزة الذكية وذلك لعيش تجربة تفاعلية ممتعة مليئة بالمعلومات التعريفية عن هذه المواقع الحضارية، وبالإضافة لذلك أيضاً، تغطي أنشطة الموسم جوانب ثقافية متنوعة من خلال تقديم فعاليات مخصصة لفنون الطهي تشمل الأطعمة الشعبية التي تتوفر في المنتزه الشتوي وصولاً إلى فنون الطهي الراقية من أنحاء المنطقة المتوفرة في سوق وادي القرى وغيرها من المواقع الطبيعية الخلابة.

وأما المحور الثاني عن واحة الثقافة سيقدم نجوماً عالميين من حول العالم وذلك ضمن عروض فنية وثقافية متنوعة في “مسرح مرايا” الحديث الذي يتسع لـ 500 زائر، وصمم المبنى ليعكس جمال الجبال العالية وامتداد الطبيعة الفريدة والتاريخ الثقافي الغني الذي يحيط بهذه المنطقة، ويستطيع ضيوف الموسم الاستمتاع بعروض الأداء المتنوعة والمميزة التي يقدمها الفنانون الكلاسيكيون والأوبراليون من حول العالم.

فيما المحور الثالث عن المغامرة والاستكشاف فهو لمحبي التشويق والإثارة حيث سيقدم جرعة عالية من الأدرينالين ضمن فعاليات متنوعة بدءً من “رحلات الطائرات الكلاسيكية” التي توفر للزوار مغامرات متميزة ومشاهدة معالم المنطقة من الأعلى على متن طائرات قديمة يرجع تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية، ولتجربة طيران هادئ عبر السماء، يوفر “مهرجان المناطيد” الثاني في العلا مقصداً محبباً لعشاق المناطيد على مستوى المنطقة لعيش تجربة التحليق في السماء بصحبة أسطول مكون من 100 منطاد، واستكشاف العجائب التي رسمتها آلاف السنين على أرض العلا أو للتمتع بالطيران بشكل مفرد عند موعد غروب الشمس، كما يمكن للزوار متابعة أكثر من 200 خيال من حول العالم سيتنافسون على مضمار يبلغ طوله 120 كيلومتر في إطار فعاليات كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (مُلتقى الفرسان)، وهو ثاني أكبر سباق على مستوى العالم من نوعه.

وأخيرا عن محور الملاذ سيتيح القيام بجولات حصرية تحت النجوم في ظل تواجد مطاعم عالمية فاخرة ذات تصنيف ميشلان تم إنشاؤها في مواقع ذات أهمية أثرية وطبيعة خلابة، ويمكن للجمهور التعرف على المزيد من المعلومات حول فعاليات المهرجان المتميزة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (هنا)، كما سيتم طرح تذاكر المهرجان للجمهور مع بداية شهر أكتوبر 2019.

الجدير بالذكر أنه يقام ” شتاء طنطورة” في محافظة العلا التي تقع في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية، وهي مكان استثنائي يتميز بسحر جماله الطبيعي وآثاره الحضارية العريقة، ومقراً لكنوز أثرية تمتد جذورها لآلاف السنين، وتقع العلا على طريق البخور القديم بين جنوب الجزيرة العربية ومصر، وقد أصبحت مقراً للتبادل التجاري والثقافي لكونها واحة غنية شكلت بيئة مثالية لازدهار الحضارات، وقد استضاف الموسم الأول في العام الماضي ما يزيد عن 37 ألف زائر من حول العالم وذلك على مدى 10 أسابيع، كما شهدت مشاركة أسماء عالمية معروفة من الفنانين العالميين مثل بوتشيللي وياني، والفنانة العربية المتميزة ماجدة الرومي، وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ، وبناءً على النجاح المتميز الذي حققه الموسم الأول، سيتم زيادة برنامج فعاليات الموسم الحالي لمدة أسبوعين إضافيين ومن المتوقع أن يستقطب 40 ألف زائراً للتمتع بالعروض الثرية للثقافة والتراث.