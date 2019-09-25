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2019-09-25 الفغم إلى رتبة لواء طيار بوزارة الدفاع متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - الرياض Advertisements صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد الطيار/ نايف بن سعود الفغم إلى رتبة (لواء طيار) بوزارة الدفاع. ” متابعات الخليج 365 ” تبارك لـ اللواء طيار نايف الفغم سائلين الله أن تكون هذه الترقية عونًا له على الطاعة، وأن يوفقه الله لخدمة دينه ووطنه وولاة الأمر.







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