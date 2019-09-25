- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الفغم إلى رتبة لواء طيار بوزارة الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الفغم إلى رتبة لواء طيار بوزارة الدفاع
متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - الرياض
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد الطيار/ نايف بن سعود الفغم إلى رتبة (لواء طيار) بوزارة الدفاع.
” متابعات الخليج 365 ” تبارك لـ اللواء طيار نايف الفغم سائلين الله أن تكون هذه الترقية عونًا له على الطاعة، وأن يوفقه الله لخدمة دينه ووطنه وولاة الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر الفغم إلى رتبة لواء طيار بوزارة الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.