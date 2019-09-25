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مسك الخيرية تناقش تأثير العولمة على هوية الشباب السعودي

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2019-09-25

مسك الخيرية تناقش تأثير العولمة على هوية الشباب السعودي

متابعات الخليج 365 - واس

نظمت مؤسسة الخيرية ” مسك الخيرية ” في مقرها في الرياض مبادرة مجلس مسك جلسة حوارية بعنوان ” تأثير العولمة على هوية الشباب السعودي ” حيث استضافت من خلالها الدكتور مارك تومسون الاستاذ المساعد لدراسات الشرق الاوسط في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والذي يعمل كباحث متعاون في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية.
واستهل الدكتور تومسون حديثه بشكر مؤسسة ” مسك ” على دعوته وحصوله على هذه الفرصة للتحدث عن هوية الشباب السعودي من خلال البحوث التي أجراها خلال تدريسه للطلاب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وتطرق الدكتور تومسون إلى أن الشباب السعودي يعد مفتاح الازدهار للمملكة في المستقبل ، مبينًا أن أنهم أهم ثروة تمتلكها المملكة العربية .
وأكد على أن الشباب السعودي يمتاز بالطموح والريادي والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن ، مشيرًا إلى أنه متفائل بمستقبل مُشرق للمملكة وشبابها رغم التحديات.
وقال : زرت أكثر من 120 دولة حول العالم، ونادرًا ما أرى إمكانيات وقدرات من حيث رأس المال البشري كما رأيتها في المملكة .




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